شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يرحب بانتقال نجله إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بانتقال «آدم» نجله إلى صفوف نادي الزمالك، في حالة إتمام التفاوض مع مسؤولي القلعة البيضاء، وذلك بعد رحيله عن قطاع الناشئين بالأهلي بقرار من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.
وأكد عمارة، أنه لا يمانع من ارتداء نجله الفانلة البيضاء إذا رغب مسؤولي القلعة البيضاء في ضمه، لافتًا إلى أن نجله تعرض للظلم من جانب خالد بيبو الذي اتخذ قرارا باستبعاده.
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