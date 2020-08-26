شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم لاعبه الجديد «ترينكاو» رسميًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعاقده رسميًا مع فرانسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتنج براجا البرتغال، ليكون ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأعلن النادي الكتالوني عبر حسابة الرسمي على موقع «تويتر» التعاقد مع اللاعب البرتغالي، حيث استعرض اللاعب مهاراته بلعب الكرة، بالإضافة لتوقيع العقود بينه وبين جوسيب بارتوميو رئيس البارسا.

وقال «ترينكاو» خلال حديثه مع التلفزيون الرسمي للفريق: «كان يوم جيد جداً، أحببت كل شئ، أنا في أفضل ناد في العالم، وسعيد لوجودي هنا».

وعن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع البارسا بعد ما أثير مؤخراً قال: «بالطبع أريد بقاء ميسي، ولكن دعنا نرى ما سيحدث قريباً».

يذكر أن ترينكاو كان قد انتقل إلى صفوف برشلونة في شهر يناير الماضي، مقابل 31 مليون يورو، قادمًا من سبورتنج براجا، على أن يستكمل موسمه مع فريقه، والذي تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب وضع الإدارة الكتالونية شرط جزائي في عقد اللاعب يبلغ حوالي 500 مليون يورو، لمنع استغلال الأندية والتي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

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ترينكاو، لاعب البارسا الجديد

ترينكاو، لاعب البارسا الجديد