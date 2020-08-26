شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يحسم مصير «أحداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن الفريق يركز في بطولة الدوري المغربي حاليا.

وقال وهبي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «فريق الرجاء حاليا يركز على الدوري المغربي، الزمالك فريق قوي على المستوى العربي، ولديه إمكانيات كبيرة، وأتمنى أن نكون جاهزين للمباراتين ذهابا وإيابًا».

وأضاف: «لدينا علاقات جيدة مع جميع الأندية بما فيهم الزمالك، وسيتم استقبال الفريق بشكل جيد في المغرب عند مواجهة الذهاب».

وحول إمكانية شراء عقد المغربي حميد أحداد، المعار إلى الرجاء من الزمالك، علق قائلًا:«حميد أحداد يلعب في الرجاء على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، سيتم إعلان الموقف في وقت لاحق بعد دراسة الموقف مع الجهاز الفني وإدارة النادي».