شكرا لقرائتكم خبر عن مهمته العودة للممتاز.. مجلس إدارة جديد لنادي غزل دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت شركة دمياط للغزل والنسيج، قرارًا بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي، لينهي فاصلًا طويلًا من الصراعات شهدته أروقة النادي ودفعته للانهيار وقبوعه في دوامة المظاليم.

وتقرر تعيين الدكتور أحمد حامد مصطفى خليل، رئيسًا لمجلس إدارة النادي، والمهندس أسامة ربيع نائبًا للرئيس، ومحمد عبدالغني الراجحي أمينا للصندوق، بينما ضم القرار تعيين الأعضاء حمادة راغب رشاد بلح ومحمد عبدالمنعم جويدة ومحمد عبدالمنعم الشيخ وخالد عبدالحليم زناتي وخالد السيد شتا ومحمد فوزي عبدالمعطي الفار ومحمد مصطفي يوسف الطيب.

ومن جانبه قال حمادة بلح عضو مجلس الإدارة الجديد، إنه تم وضع خطة لإحياء النادي بشكل عام وفريق غزل دمياط لكرة القدم بغرض الارتقاء بمستواه واستثمار منشآت النادي لتوسيع الأنشطة، وتحقيق آمال وطموحات جماهير النادي في الصعود للدوري الممتاز، خاصة أن الفريق له تاريخ مميز وكان ندًا قويًا للفرق الكبرى، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق ومساندته خلال الفترة المقبلة.