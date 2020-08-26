شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. الأحمر مع صافرة نور الدين = 20 فوزا و5 تعادلات وهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الجونة

مع دقات التاسعة من مساء اليوم الأربعاء يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الجونة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى ، بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة ، وقد أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الدولى إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه وائل شعبان وأحمد لطفي، ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا، ومحمود البنا حكما للفيديو ويعاونه سعيد حمزة. الأهلي ضد الجونة الأهلي ضد الجونة وتٌعد مباراة اليوم هي الـ27 التي يتولى نور الدين ادارتها للفريق الأحمر ، حيث سبق وأدار 26 مباراة للأهلى ، وكانت صارفته وش السعد على الفريق الأحمر ، حيث حقق الفوز في 20 مباراة و تعادل في 5 وخسر مباراة واحدة . الأهلي ضد الجونة أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء 36 مرة والبطاقة الحمراء 3 مرات، في وجه لاعبي الأهلي واحتسب 9 ضربات جزاء. Advertisements الأهلي ضد الجونة أخر مباراة ادارها نور الدين للاهلى كلنت امام بيراميدز فبراير الماضى وانتهت ربفوز الفريق بهدفين مقابل هدف. ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب، برصيد 56 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى مباراتين، وتلقى خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، بينما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً تحت قيادة مدربه بيدرو بارني. الأهلي ضد الجونة

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