شكرا لقرائتكم بادجي يقود الهجوم وربيعة يعود للدفاع فى تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الجونةاستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الفريق أمام الجونة المقرلها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، في مباراة الليلة بإستاد القاهرة ، كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، علي معلول ، أحمد فتحي ، عمرو السولية ، ديانج قفشة ، أجاي ، جيرالدو والسنغالي بادجي .
الأهلي ضد الجونة
وتتجه النية لدى فايلر لإعادة رامي ربيعة للدفاع بدلاً من ياسر أبراهيم على أن يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليُمنى بدلاً من محمد هاني ، ويفقد الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الليلة لأسباب مختلفة أبرزهم وليد سليمان للأصابة ومحمد هاني للأيقاف بجانب إستمرار غياب كلاً من محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة وكهربا للأيقاف وصالح جمعة لأسباب فنية.
الأهلي ضد الجونةعلى صعيد اخر ، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة لفريق في بطولة الدورى الممتاز .
الأهلي ضد الجونةورغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسرى فى مباراة الجونة الليلة، بعدما كشفت خسارة الأهلى الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة فى ظل تراجع مستوى معظم لاعبى لفريق بشكل واضح، الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفنى وجعل الكثيرين يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة، غير أن المدير الفنى واصل استبعاد اللاعب الذى ظهر مُلتزماً بشكل واضح فى التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفنى.
الأهلي ضد الجونةرينيه فايلر أعلن قائمة الفريق لمواجهة الجونة وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخري.
كانت هذه تفاصيل خبر بادجي يقود الهجوم وربيعة يعود للدفاع فى تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.