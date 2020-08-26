شكرا لقرائتكم بادجي يقود الهجوم وربيعة يعود للدفاع فى تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الفريق أمام الجونة المقرلها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، في مباراة الليلة بإستاد القاهرة ، كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، علي معلول ، أحمد فتحي ، عمرو السولية ، ديانج قفشة ، أجاي ، جيرالدو والسنغالي بادجي .

وتتجه النية لدى فايلر لإعادة رامي ربيعة للدفاع بدلاً من ياسر أبراهيم على أن يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليُمنى بدلاً من محمد هاني ، ويفقد الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الليلة لأسباب مختلفة أبرزهم وليد سليمان للأصابة ومحمد هاني للأيقاف بجانب إستمرار غياب كلاً من محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة وكهربا للأيقاف وصالح جمعة لأسباب فنية.

الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

على صعيد اخر ، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة لفريق في بطولة الدورى الممتاز .ورغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسرى فى مباراة الجونة الليلة، بعدما كشفت خسارة الأهلى الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة فى ظل تراجع مستوى معظم لاعبى لفريق بشكل واضح، الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفنى وجعل الكثيرين يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة، غير أن المدير الفنى واصل استبعاد اللاعب الذى ظهر مُلتزماً بشكل واضح فى التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفنى.رينيه فايلر أعلن قائمة الفريق لمواجهة الجونة وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخري.