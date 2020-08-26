شكرا لقرائتكم أبو جريشة: لماذا العناد ضد أبناء الإسماعيلى.. و4 أفراد يدرون الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محمد صلاح أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، الأوضاع السيئة داخل قلعة الدراويش، خلال الفترة الماضية، وقال أبوجريشة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "نجاح أي منظومة إدارية تكون بداية من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، والجماهير هي من تقيم الأمور".

وأضاف: "الإسماعيلي وصل لمرحلة سيئة، وهناك تراجع إداري كبير داخل النادي، البعض يوجه اللوم للاعبين، ولكن هناك بعض الاختيارات غير موفقة".

وواصل:" أوجه اللوم لرئيس النادي، وهو السبب الأول فيما يحدث، منذ 7 شهور وهو بعيد عن الإسماعيلي، وهو بعيد تماما ولا يدير النادي".

وأكمل:" أين أعضاء مجلس الإدارة، يتم إدارة النادي بواسطة 4 أفراد فقط".

وأضاف أبوجريشة: "لماذا لا يتم اختيار اللاعبين الجدد من أبناء النادي الإسماعيلي، لابد أن يكون هناك لجنة كرة تتولى إدارة القطاع.

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وزاد:" هناك تعتيم كبير عما يحدث، حتى في المواقع الالكترونية يتم التعتيم على بعض الأمور، هناك معاداة للجميع من جانب إدارة الإسماعيلي".

وأضاف:" أتمنى أن يقود الاسماعيلي مدير فني من أبناء النادي، حتى يتم انتشال الفريق من الكبوة التي يمر بها، هناك مدربين مميزين ينجحون في الخارج، مثل حمزة الجمل وأبوطالب العيسوي وأحمد العجوز وعماد سليمان".

وتابع: "الكل حزين للغاية، والأمر ليس له علاقة بالتواجد والعمل داخل النادي، ولكن لمصلحة من ما يحدث للإسماعيلي، الإدارة لا ترغب في الإصلاح، والجماهير غاضبة مما يحدث".

وأضاف: "هناك حالة عناد تاريخي ضد أبناء الإسماعيلي، لابد من تجميع رموز النادي من أجل إنجاح المنظومة وإعادة الفريق للمسار الصحيح.

وأتم: "الإسماعيلي يحتاج إلى اسم كبير في التدريب، الجميع ليس لديه ثقة في مجلس الإدارة، والفريق قادر على الوصول لنهائي البطولة العربية هي مجرد 90 دقيقة ومباراة الذهاب خرجت بنتيجة "ليس سيئة".