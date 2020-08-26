شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الزمالك .. الذئاب لا يعرفون الفوز على الأبيض منذ 18 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق المقاولون تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه ذئاب الجبل نادي الزمالك في التاسعة مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، ورغم التفوق الكبير للأبيض على المقاولون في تاريخ المواجهات، إلا أن الإثارة والمتعة تبقى حاضرة فى لقاءات الفريقين، خاصة وأن الموسم الجارى يشهد طفرة في أداء ذئاب الجبل عاد بهم إلى زمن الانجازات فى القرن الماضى.

المقاولون خلال مواجهاته مع الزمالك لم يحقق الانتصار سوى فى 7 مباريات فقط، حيث كان الفوز الأول لذئاب الجبل في 18 يونيو 1982، وحقق المقاولون العرب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، وسجل هدف الزمالك نصر ابراهيم، وسجل ثنائية المقاولون العرب سعيد الشيشيني و حمدي نوح.

2ـ حقق المقاولون العرب ثاني انتصاراته على الزمالك بهدف دون رد، سجله ناصر محمد علي، يوم 15 مارس 1987.

3ـ فاز المقاولون على الزمالك لثالث مرة بنتيجة 3-2، في الجولة الـ 11 من موسم 1987-1988، وسجل ثنائية الزمالك كل من أيمن يونس و طارق يحيى، بينما سجل ثلاثية المقاولون محمد رضوان و ناصر محمد علي"هدفين".

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4ـ فاز المقاولون العرب على الزمالك بنتيجة 1/0، وسجل ناصر محمد على،هدف فوز ذئاب الجبل في الجولة السابعة عشر من الموسم 1990- 1991.

5ـ فاز المقاولون على الزمالك لخامس مرة بنتيجة 2/1، فى 7 سبتمبر 1993، وسجل ثنائية المقاولون كل من السيد عيد و محمد السيد، بينما سجل هدف الزمالك عفت نصار.

6ـ حقق ذئاب الجبل الفوز السادس على الزمالك بثلاثية نظيفة، فى 7 نوفمبر 1997، سجل ثلاثية ذئاب الجبل كل من عبد الناصر محمد "هدفين" و محمود العارف.

7ـ حقق المقاولون العرب الفوز على الزمالك بنتيجة 2/1، في المباراة التى جمعت بينهما يوم 20 أبريل 2002، سجل ثنائية المقاولون العرب كل من سامح يوسف و ممدوح عبد الحي، وكان هذا آخر انتصار لذئاب الجبل.