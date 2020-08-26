شكرا لقرائتكم محمد عادل: نخاطب أيمن حفنى للعودة لتدريبات المقاولون ولا يرد علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن آخر المستجدات في أزمة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، والذي انقطع عن التدريبات بالنادى منذ استئناف النشاط الرياضى بعد أزمة كورونا، وقرر الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس استبعاده من الحسابات الفنية للفريق خلال النصف الثانى من الدورى،وبقي اللاعب بلا نادي حتى نهاية الموسم الجارى.

وقال عادل في تصريحات لـ "الخليج 365": حتى الآن نخاطب أيمن حفنى للعودة إلى الفريق والانتظام مع اللاعبين ولا يرد علينا، ومع ذلك لن نتخلى عن احترامنا في التعامل مع أي لاعب، حفني حصل على مستحقاته من النادي وانقطع فجأة عن التدريبات دون مبرر.

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أيمن حفنى لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجارى موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون من المقاصة ، باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفنى قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.