كشف حساب محمد عبد الغنى مع الزمالك قبل تمديد العقد

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جدة - عمرو شويل يحرص مسئولى نادى الزمالك الفترة الحالية على الحفاظ على لاعبيه ، و تجديد عقودهم ، وذلك بعد النجاح في تجديد عقد محمود علاء ومحمد عبد الغنى ، حتى 2024 وإعلان استمرارهم في القلعة البيضاء 3مواسم قادمة ، تقديرا لما قدموه و للاستفادة بخدماتهم عدة مواسم مقبلة .
نرصد أهم ما قدمه محمد عبد الغنى في القلعة البيضاء قبل أن يتم تجديد تعاقده مع الفريق ، على مستوى جميع البطولات سواء المحلية أو الأفريقية ، شارك عبد الغنى مع الزمالك في 61 مباراة ، منها 38 مباراة ببطولة الدورى ، و 6 بكأس مصر ، و 10 مباريات بالكونفدرالية الافريقية ، وبالإضافة الى مباراة السوبر الافريقى ، وكذلك السوبر المصرى ، وظهر عبد الغنى مع الفريق الأبيض بدورى ابطال افريقيا خلال 5 مواجهات .
توج محمد عبد الغنى مع الزمالك بخمس بطولات ، مقسمة إلى بطولتى كأس مصر ، و السوبر المحلى ، و السوبر الافريقى ، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية .
وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على تمديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة تبدأ من الموسم بعد القادم ، بعدما اتفق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اللاعب على كافة بنود التعاقد ، حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادى نجحت فى تمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة على أن ينتهى العقد الجديد 2024.
بدأ محمد عبد الغنى مسيرته مع كرة القدم فى سوهاج ، و انتقل منه عام 2017 الى نادى اف سى مصر، وبعد عام واحد ، انضم الى الزمالك ، وحقق البطولات و الألقاب .
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