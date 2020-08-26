«صفقتين أجنبيتين».. الأهلي يعلن تفاصيل بديل رمضان صبحي.. والكلمة في يد «فايلر»

عرض مسئولو النادى الأهلى على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، صفقتين أجنبيتين لاختيار أحدهما والتعاقد معه مطلع الموسم المقبل لتكون بديلاً لرمضان صبحى لاعب الفريق السابق الذى أعلن أنه لن يستمر فى الأهلى وسيرحل إلى بيراميدز بنسبة كبيرة.

ومن المقرر أن يختار فايلر أحد هذا الثنائى الأجنبى حتى تبدأ إدارة الأهلى رحلة التعاقد معه للانضمام للفريق فى الموسم الجديد، ويفرض مسئولو القلعة الحمراء سياجاً من السرية حول هذا الملف حتى تُكلل المفاوضات بالنجاح.

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من ناحية أخرى، يدخل الأهلى اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على استاد القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد فى التاسعة مساءً، فى المواجهة المقرر اقامتها ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى العام. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلى لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق فى صدارة جدول المسابقة الذى يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلى فى الجولة الماضية أمام الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 3/1، وهى الهزيمة التى فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر لاستيضاح أسباب الهزيمة.

كما عقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على ثقته التامة فى اللاعبين، وقدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.