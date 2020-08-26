برشلونة يحدد سعر بيع ليونيل ميسي

أعلن مسئولو نادي برشلونة عن سعر بيع قائد الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال إصراره على الرحيل عن البلوجرانا.

وكان ميسي قد خاطب إدارة برشلونة عن طريق الفاكس أعرب خلاله عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وردت إدارة البارسا على رسالة ميسي بفاكس آخر رفضوا فيه رحيله عن برشلونة مطالبين إياه بالاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

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وأفاد برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني بأن إدارة برشلونة قد تتراجع عن التمسك بالحصول على الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، حيث حددت سعر بيع ليونيل ميسي بمبلغ يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون يورو، في حال تمسكه بالرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأضاف البرنامج أن أي عرض يصل بأقل من السعر المحدد لبيع "البرغوث" سيجعل برشلونة يطالب ليونيل ميسي بالبقاء لنهاية عقده في صيف 2021.

وكان ميسي قد طلب من إدارة برشلونة الرحيل مجانًا، عن طريق تفعيل بند فسخ العقد من طرف واحد، وأكدت إدارة النادي الكتالوني أن بند الخروج الذي يرغبيميسب في تفعيله قد إنتهى في العاشر من يونيو الماضي، ولا يوجد شيء لمناقشته مع النجم الأرجنتينى.

وترى بيئة ميسي أن بند الخروج ينتهي نهاية الشهر الحالي، بسبب أزمة كورونا التي جمدت كرة القدم لفترة طويلة.