شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 18 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الزمالك فى التاسعة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، ورغم التفوق الكبير للأبيض على المقاولون فى تاريخ المواجهات، إلا أن الإثارة والمتعة تبقى حاضرة فى لقاءات الفريقين، خاصة أن الموسم الجارى يشهد طفرة فى أداء ذئاب الجبل عاد بهم إلى زمن الإنجازات فى القرن الماضى.

المقاولون خلال مواجهاته مع الزمالك لم يحقق الانتصار سوى فى 7 مباريات فقط، حيث كان الفوز الأول لذئاب الجبل في 18 يونيو 1982، وحقق المقاولون العرب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، وسجل هدف الزمالك نصر ابراهيم، وسجل ثنائية المقاولون العرب سعيد الشيشيني وحمدي نوح.

2ـ حقق المقاولون العرب ثانى انتصاراته على الزمالك بهدف دون رد، سجله ناصر محمد علي، يوم 15 مارس 1987.

3ـ فاز المقاولون على الزمالك ثالث مرة بنتيجة 3-2 فى الجولة الـ 11 من موسم 1987-1988، وسجل ثنائية الزمالك كل من أيمن يونس وطارق يحيى، بينما سجل ثلاثية المقاولون محمد رضوان وناصر محمد على "هدفين".

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4ـ فاز المقاولون العرب على الزمالك بنتيجة 1/0، وسجل ناصر محمد على،هدف فوز ذئاب الجبل في الجولة السابعة عشر من الموسم 1990- 1991.

5ـ فاز المقاولون على الزمالك لخامس مرة بنتيجة 2/1، فى 7 سبتمبر 1993، وسجل ثنائية المقاولون كل من السيد عيد و محمد السيد، بينما سجل هدف الزمالك عفت نصار.

6ـ حقق ذئاب الجبل الفوز السادس على الزمالك بثلاثية نظيفة فى 7 نوفمبر 1997، سجل ثلاثية ذئاب الجبل كل من عبد الناصر محمد "هدفين" ومحمود العارف.

7ـ حقق المقاولون العرب الفوز على الزمالك بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 20 أبريل 2002، سجل ثنائية المقاولون العرب كل من سامح يوسف وممدوح عبد الحي، وكان هذا آخر انتصار لذئاب الجبل.