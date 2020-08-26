شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد عبد الغنى مع الزمالك قبل تمديد العقد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص مسئولو نادى الزمالك الفترة الحالية على الحفاظ على القوام الأساسي للاعبين وتجديد عقودهم، وذلك بعد نجاح تجديد عقد محمود علاء ومحمد عبد الغنى حتى 2024 وإعلان استمرارهما فى القلعة البيضاء 3 مواسم قادمة تقديرا لما قدماه وللاستفادة بخدماتهما عدة مواسم مقبلة.

ونرصد أهم ما قدمه محمد عبد الغنى فى القلعة البيضاء قبل تمديد عقده مع الفريق، على مستوى جميع البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، وشارك عبد الغنى مع الزمالك فى 61 مباراة، منها 38 ببطولة الدورى، و6 بكأس مصر، و 10 مباريات بالكونفدرالية الأفريقية ، بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقى ، وكذلك السوبر المصرى، وظهر عبد الغنى مع الفريق الأبيض بدورى أبطال أفريقيا خلال 5 مواجهات.

Advertisements

وتوج محمد عبد الغنى مع الزمالك بخمس بطولات، مقسمة إلى بطولتى كأس مصر، والسوبر المحلى، والسوبر الأفريقى، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية.

وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على تمديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة تبدأ من الموسم بعد القادم، بعدما اتفق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اللاعب على كافة بنود التعاقد ، حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادى نجحت فى تمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة على أن ينتهى العقد الجديد 2024.

بدأ محمد عبد الغنى مسيرته مع كرة القدم فى سوهاج ، و انتقل منه عام 2017 الى نادى اف سى مصر، وبعد عام واحد ، انضم الى الزمالك ، وحقق البطولات والألقاب.