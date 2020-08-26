شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم عبد الله جمعة لقائمة مواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لقائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه الاستاد.

من جهته كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام غدا الخميس، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب، خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولى".

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