الزمالك يضم عبد الله جمعة لقائمة مواجهة المقاولون العرب بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لقائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه الاستاد.
من جهته كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام غدا الخميس، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب، خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولى".
فيما أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة، وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.
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