شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المصرى يهزم نادى مصر بثنائية قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى مصر لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها نادى مصر بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، فيما خسر المصرى البورسعيدى من مصر المقاصة بهدفين دون رد فى ذات الجولة.

*ترتيب نادى مصر والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

يحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازالت لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

*تاريخ مواجهات نادى مصر والمصرى البورسعيدى

مباراة وحيدة جمعت نادى مصر مع المصرى البورسعيدى فى ظل صعود نادى مصر للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، حيث انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد سجلهما عماد فتحى ومفتاح طقطق فى المباراة التى أقيمت على ستاد السويس فى 21 أكتوبر 2019.

*جلال يبحث عن استمرار الصحوة والعشرى يفتش عن ايقاف النزيف

طالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بمواصلة الصحوة بعد الفوز على الجونة في عقر داره لإستكمال خطة وداع المركز الأخير والهروب من شبح الهبوط لاسيما أن الفريق حصد أربعة نقاط في مباراتيه الأخيرين بالتعادل مع الزمالك والفوز على الجونة في المقابل يسعى طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يداهم الفريق بعد سلسلة إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

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*التشكيل المتوقع لنادى مصر والمصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "عصام ثروت ، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف، إسلام صلاح ، مصطفى سلطان، هشام عبدالحميد، محمد توبه، كيليف كانديا ، ويليس الفيس، رضا الويشي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام نادى مصر مكونا من :"حسام عياد وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا واحمد ياسر وعمرو موسى وفريد شوقى وايزي ايميكا وحسن على وأوستين أموتو".