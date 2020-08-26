شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الطائرة يصرفون مستحقاتهم بالحسابات البنكية بدءا من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب عزمى، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة، عن تفعيل صرف مستحقات الحكام بالكروت الممغنطة بعد فتح حساب بنكى جديد خاص للحكام بداية من نوفمبر المقبل، تزامناً مع انطلاق الموسم الجديد، وأكد عزمى أن تأخر فتح الحساب البنكى جاء بسبب اعتراض الجهة الإدارية على مسمى الحساب الخاص للحكام للاستقرار على أن يكون حسابا آخر للاتحاد للصرف على الحكام وليس حسابا للحكام .

وألزمت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية والاحترازية .

وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور، ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقى تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.