شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع صافرة نور الدين = 20 فوزا + 5 تعادلات وهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الجونة فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى، والتى تقام باستاد القاهرة، وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الدولى إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان وأحمد لطفي، ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا، ومحمود البنا حكما للفيديو ويعاونه سعيد حمزة.

وتٌعد مباراة اليوم هي الـ27 التي يديرها نور الدين للأهلى، حيث سبق وأدار 26 مباراة للأهلى ، وكانت صارفته وش السعد على الفريق الأحمر، وحقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 5 وخسر لقاءً وحيداً.

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أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء 36 مرة والبطاقة الحمراء 3 مرات، في وجه لاعبي الأهلي واحتسب 9 ضربات جزاء.

آخر مباراة أدارها نور الدين للأهلى كانت أمام بيراميدز فبراير الماضى وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب، برصيد 56 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى مباراتين، وتلقى خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، بينما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً تحت قيادة مدربه بيدرو بارني.