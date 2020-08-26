وزير الرياضة: 1.2 مليار جنيه عائدات مشروعات الطرح الاستثمارى والأولوية للصعيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من إنشاء حمام سباحة وآخر للأطفال بمركز شباب أبوتيج بمحافظة أسيوط، لخدمة أعضاء وأهالى المركز، ودخوله ضمن مشروعات الطرح الاستثمارى التى تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية.

فى هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد، بجانب تنمية قدرات الإنسان، موضحا أن مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطى المليار ومائتى مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب فى 19 محافظة .

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى لزيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة، كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة .

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع مسئولى اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد أمس لمناقشة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى سيتم اقرارها والالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال مونديال اليد الذى تستضيفه مصر فى يناير المقبل، من خلال الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.