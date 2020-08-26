شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب مختار مختار مع الإنتاج بعد 107 مباريات قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء إعلان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز لينهى رحلة طويلة للمدرب المخضرم مع الانتاج، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي.

ويلاقى الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

قاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 107 مباريات فاز في 30 وتعادل في 40 و خسر 37 مباراة.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار والأخير بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز.

ومن جانبه أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن ناديه يرفض استقالة مختار مختار المدير الفني من منصبه ويحاول إقناعه بالاستمرار ، وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " قرار مختار مختار جاء من شعوره بالغضب من الخسارة لكننا لا نتعامل بالقطعة ونثق في قدراته وإمكانياته ولن نوافق علي رحيله "

وتابع مدير الكرة بالانتاج الحربي: "سنعقد جلسات مكثفة مع مختار مختار لإقناعه بالعدول عن الاستقالة واستكمال رحلته مع الفريق لأننا قادرون علي تصحيح مسار الفريق في اقرب وقت".