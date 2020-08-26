شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى رؤساء الاتحادادت الطلابية عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بنواب ورؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى 28 جامعة حكومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومناقشة التحديات والمعوقات التى تواجههم، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يعقدها الوزير بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً بمرحلة بالشباب خاصةً المرحلة الجامعية، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لإعداد الشباب وتأهيليهم، من أجل التمكين، وأصبح اهتمام الدولة بالجامعة وطلابها كبيرا جدا خلال هذه الفترة، مشيداً بالدور العظيم الذى تقوم به الاتحادات الطلابية داخل الجامعات خاصة مساعدة الطلاب الجدد، وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية.

وناقش صبحى خلال اللقاء أهم الطرق التي تساعد على وصول أنشطة الوزارة إلى كل الطلاب داخل الحرم الجامعى، وسبل تسهيل اشتراكهم بتلك الأنشطة، وكذا كيفيه الاستفادة من شباب الاتحادات الطلابية بعد التخرج، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت لكل الشباب .

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وأضاف أن تلك اللقاءات مستمرة وبشكل يومي مع العديد من الطوائف الكيانات الشبابية، بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة لتلبية تطلعات ومتطلبات الشباب، مطالباً بضرورة عقد مجموعة من ورش العمل مع شباب الاتحادات كل علي حدة لمناقشته كافة المقترحات بطريقة موسعة وبشكل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ضم أكثر من 54 ممثلا من الاتحادات الطلابية.. تمثل في رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الطلابية لكل جامعة.