شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى فى نصيحة لمتابعيه: "ما قررت تركه بالعقل لا تعد إليه مهزوما بالعاطفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، نصيحة إلى جمهوره خلال مشاركته لقطاته اليومية من التدريبات الرياضية التى يخوضها للحفاظ على لياقته البدنية، ونشر الحضرى صور التدريبات على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، وعلق قائلا، "نصيحة العمر: ما قررت تركه بالعقل لا تعد إليه مهزوماً بالعاطفة".



عصام الحضرى على تويتر

ووقع عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، ضحية جديدة للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أعلن خطوبة ابنته شاهنده أمس، ونشر صور من حفل خطبتها مع خطيبها ووجه لها التهنئة، إلا أن التعليقات الساخرة نالت من عصام الحضري وابنته بسبب فستان الخطوبة.



عصام الحضرى فى التدريب

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عصام الحضرى

ورد عصام الحضري على المتنمرين بمشاركة صوره اليومية من التدريبات الرياضية الشاقة التي يخوضها للحفاظ على لياقته البدنية، ووجه رسالة قائلا، "قد يجرحك كلام أحد السفهاء.. لكن تذكر أن الصواعق لا تضرب إلا القمم".

وكان عصام الحضرى قد خطبة ابنته شاهنده، الاثنين، وهنأها عبر حسابه بموقع تويتر وسط العديد من التهانى من جمهوره ومتابعيه، وكتب عصام الحضرى، "حبيبتي شاهنده أول فرحتي كبرت وبقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب مبروك عليك شاهنده يا عمر".

كما احتفلت شاهندة الحضرى، ابنة حاس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، بحفل خطبتها، وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب، ونشرت شقيقتها شدوى العديد من اللقطات من الحفل عبر حسابها بموقع انستجرام.