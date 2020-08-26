الرجاء: الزمالك قوي عربيًا.. وموقف أحداد سيتحدد لاحقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، إن الفريق المغربي يركز حاليًا على دوري البطولة المغربية، لافتًا إلى أن الزمالك فريق قوي عربيًا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الثاني من أكتوبر المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال وهبي: "نركز حاليًا على بطولة الدوري المغربي، الزمالك فريق قوي على المستوى العربي، ولديه إمكانيات كبيرة، ونتمنى أن نكون جاهزين للمباراتين ذهابا وإيابًا".

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وأضاف: "لدينا علاقات جيدة مع جميع الأندية بما فيهم الزمالك، وسيتم استقبال الفريق بشكل جيد في المغرب خلال مواجهة الذهاب".

وعن مستقبل حميد أحداد، قال: "أحداد يلعب بين صفوف الرجاء على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري".

وحول إمكانية شراء عقده نهائيا، قال:" سيتم إعلان الموقف في وقت لاحق بعد دراسة الموقف مع الجهاز الفني وإدارة النادي".

جدير بالذكر أن أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من الزمالك، وشارك البالغ من العمر 25 عامًا بالقميص الأخضر خلال 24 مباراة في مختلف البطولات (سجل 8 أهداف وصنع 3 تمريرات ناجحة).