صحيفة: ارتفاع حالات كورونا في الوداد إلى 14 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى الرقم 14.

وكانت الفترة الماضية شهدت عدد من الإصابات في الوداد مما أدى إلى تأجيل عدد من المباريات على الصعيد المحلي من بينها مباراة الديربي أمام الرجاء والتي كان مقررًا لها اليوم الأربعاء.

وذكر موقع سبورت le360 المغربي أن عدد الإصابات في فريق الوداد أصبح 14 حالة بين لاعبين وعناصر بالجهاز الفني بعد أن كان 11 حالة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتأهب الأهلي لمواجهة الوداد نهاية الشهر الجاري ومطلع أكتوبر لحياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.