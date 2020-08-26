"مصر تختار مجموعتها".. الاتحاد الدولي يعلن آلية سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، آلية سحب قرعة بطولة العالم 2021 التي ستقام في مصر في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخب.

قرعة البطولة من المقرر أن تقام يوم السبت 5 سبتمبر في منطقة أهرامات الجيزة، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربعة تصنيفات.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، فإن المنتخب المصري سيحل في التصنيف الثاني وسيكون له الحق في اختيار مجموعته.

العُرف المتبع في بطولة العالم لكرة اليد، يمنح الدولة المنظمة حق اختيار المجموعة التي ستخوض بها مبارياتها، وهو ما أعلن الاتحاد الدولي عن آلية تنفيذه في القرعة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم سحب وترتيب منتخبات التصنيف الرابع أولًا، ثم الثالث فالأول، على أن يأتي الدور على ممثل مصر لإعلان المجموعة التي سيتم تسكين الفريق بها.

Advertisements

وبعد اختيار مصر لمجموعتها ستكتمل مجموعة واحدة بأربعة منتخبات، ليتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى بالتصنيف الثاني على المجموعات السبع المتبقية عن طريق السحب بالقرعة.

الجدير بالذكر أن تصنيف المنتخبات الذي سبق وأن تم إعلانه في يوليو الماضي، كان كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد.

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا.

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي.

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي.