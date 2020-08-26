صدمة برشلونة.. كيف علقت صحف أوروبا على قرار ميسي بمغادرة كامب نو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لا صوت يعلو فوق صوت قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بمغادرة كامب نو بعد 16 عامًا قضاها بين صفوف الفريق الأول للبلوجرانا منذ أن تم تصعيده مطلع موسم 2005/2006.

مساء أمس الثلاثاء، أكدت التقارير الإسبانية، أن ميسي أرسل فاكسا رسميا لنادي برشلونة أعرب خلاله عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

الحديث حاليًا عن الوجهة المقبلة لميسي، وأي الفرق الكبري التي بإمكانها الإيفاء بالتزامات النجم الأرجنتيني.

بعض التقارير أشارت إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي هما أقرب الأندية التي بإمكانها ضم اللاعب المتوج بجائزة بالون دور 6 مرات.

وفرض قرار ميسي نفسه على صحف أوروبا عامة وليست الإسبانية بشكل خاص.. وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف اليوم الاربعاء:

ماركا

"وانفجرت القنبلة.. ميسي يطلب الرحيل"

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ميسي طلب من إدارة برشلونة الرحيل عن برشلونة.

ووصفت "ماركا" الأمر بأنه مثل القنبلة التي انفجرت.

واكتفت بما قاله ميسي في الفاكس المرسل لإدارة البلوجرانا "أريد الرحيل عن برشلونة".

سبورت

"حرب شاملة"

وصفت سبورت، قرار ميسي بأنه إعلان حرب ضد مجلس إدارة نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي طلب الرحيل بناء على البند المبرم في عقده لكن برشلونة أكد أن شرط الرحيل المجاني قد انتهى ولن تتم مفاوضات بشأن رحيله.

وأشارت "سبورت" إلى أن أندية باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وإنتر ميلان، تواصلوا بالفعل مع وكلاء ميسي لمناقشة إمكانية ضمه.

آس

"الوداع بالفاكس"

تناولت الصحيفة الإسبانية من ناحية أخرى، وقارنته برحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وقالت "آس" إن إدارة برشلونة يبدو وأنها ستكرر واقعة نيمار التي سبق وأكدت بقائه أيضًا، قبل رحيله بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بقيمة 222 مليون يورو.

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لاسبورتيو

"ميسي قال كفى"

وأكدت الصحيفة الكتالونية تواصل ميسي مع إدارة النادي إبلاغهم برغبته في الرحيل عن النادي.

موندو ديبورتيفو

"قنبلة ميسي"

وصفت "موندو" قرار ميسي بالقنبلة، كما تساءلت عما إذا كان النجم الأرجنتيني سيرافق مدربه السابق بيب جوارديولا في مانشستر سيتي أم لا؟

ولفتت إلى أن ميسي يقترب من إتمام 20 عامًا على وجوده في برشلونة، والنادي يعتبره تراثًا لا يمكن التفريط فيه.

ليكيب

"الوداع؟"

وكأن الصحيفة الفرنسية مازالت تتساءل هل الأمر صحيح ام لا، كما أشارت إلى أن باريس سان جيرمان ضمن الفرق المهتمة بالتعاقد مع ميسي.

أوليه

"ميسي إلى سيتي"

تعتقد الصحيفة الأرجنتينية أن ليونيل ميسي سيجد طريقه الجديد في مانشستر سيتي رفقة جوارديولا مدربه السابق والحالي للفريق السماوي.

لاجازيتا ديلو سبورت

"ميسي يرحل.. صدمة وداع لبرشلونة"

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن ليو أخبر إدارة برشلونة برغبته في الرحيل المجاني مستغلا بند في عقده.

وأضافت أن المعركة بين الطرفين ستكون "قانونية"، كما لفتت إلى أن إنتر ميلان بإمكانه أن يحلم في ضم البالغ من العمر 33 عامًا على الرغم من اهتمام باريس وسيتي باللاعب.

كوريري ديلو سبورت

"صدمة ميسي"

وقالت الصحيفة الإيطالية، أن ميسي حاليًا معروض في سوق الانتقالات وسط اهتمامات جادة من باريس وسيتي، لكن إنتر قد يدخل في الصورة.

توتو سبورت

"ميسي يفتح الباب أمام إنتر"

زعمت الصحيفة الايطالية أن قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة يبدو وكأنه دعوة من الأرجنتيني لإنتر لبحث مفاوضات التعاقد معه وتحقيق الحلم.