فالنسيا يُعلن إنتقال نجمه إلى ليدز يونايتد

أعلن نادي فالنسيا الإسباني توصله لإتفاق مبدأي يوم أمس الثلاثاء مع نادي ليدز يونايتد، الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن انتقال المهاجم الإسباني رودريجو مورينو إلىصفوف الفريق الإنجليزي.
وذكر فالنسيا في بيان جاء علي موقعه الإلكتروني: "نادي فالنسيا توصل إلى اتفاق أولي مع ليدزيونايتد يوم الثلاثاء بشأن انتقال اللاعب رودريجو مورينو، ويتبقى استكمال الوثائق والإجراءات الأخرى واجتياز الفحص الطبي".
وسجل البرازيلي رودريجو مورينو، 59 هدفاً في 220 مباراة مع فالنسيا، وثمانية أهداف في 22 مباراة مع المنتخب الإسباني.
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