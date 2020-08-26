فالنسيا يُعلن إنتقال نجمه إلى ليدز يونايتد

أعلن نادي فالنسيا الإسباني توصله لإتفاق مبدأي يوم أمس الثلاثاء مع نادي ليدز يونايتد، الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن انتقال المهاجم الإسباني رودريجو مورينو إلى

صفوف الفريق الإنجليزي.

وذكر فالنسيا في بيان جاء علي موقعه الإلكتروني: "نادي فالنسيا توصل إلى اتفاق أولي مع ليدز

يونايتد يوم الثلاثاء بشأن انتقال اللاعب رودريجو مورينو، ويتبقى استكمال الوثائق والإجراءات الأخرى واجتياز الفحص الطبي".

وسجل البرازيلي رودريجو مورينو، 59 هدفاً في 220 مباراة مع فالنسيا، وثمانية أهداف في 22 مباراة مع المنتخب الإسباني.