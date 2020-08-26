الصراع على ضم كوليبالي يشتعل

أكد دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، إمكانية رحيل لاعبه كاليدو كوليبالي عن صفوف الفريق، وأشار إلي أن هناك ثلاث فرق عديدة ترغب في ضمه وخص بالذكر الثلاثي مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان.
وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ناديمانشستر سيتي هو الأقرب لضم المدافع السنغالي الدولي لتعزيز خط دفاع السيتيزين الموسم المقبل.
كان قد ألمح رئيس نابولي الشهر الماضي أنة قد يوافق على بيع كوليبالي قائلاً: "كاليدو شخص رائع، وسيكون من المحزن
و حسب شبكة "سكاي سبورتس” بعد سؤاله عن مستقبل كوليبالي مع الفريق قال: “رحيل كوليبالي؟ يجب أن تسأل مانشستر يونايتد أو السيتي أو باريس سان جيرمان هذا السؤال، بعبارة أخرى، أولئك الذين يستطيعون دفع مبلغ انتقاله".
الجدير بالذكر أن عقد كوليبالي سينتهي مع فريقه نابولي صيف عام 2023.
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