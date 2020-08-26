"وداعًا ميسي".. عشاق الفريق الكتالوني يودعون "البولجا" قبل رحيله من برشلونة

حالة من الغضب الشديد أصابت جماهير نادي برشلونة الإسباني، بعد أنباء رحيل نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي عن الفريق نهاية الموسم.

وتصدر نجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء رحيله حسب رغبته.

وخاطب ليونيل ميسي، إدارة فريق برشلونة عن عزمه الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الصيفي الحالي.

وجاء قرار ميسي كنتيجة لتراكمات عديدة آخرها

فضيحة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، بالإضافة إلى سعي المدرب الجديد رونالد كومان للتخلي عن عدة أسماء، وأبرزها لويس سواريز.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلاً عن تقارير برازيلية، فإن مانشستر سيتي سيُحاول إقناع برشلونة بالتخلي عن ليونيل ميسي في الصيف الحالي، من خلال إدراج المهاجم جابرييل جيسوس

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في الصفقة.

كما أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات لاعبين آخرين من مانشستر سيتي، ومن بينهم أنخيلينو وإريك جارسيا، بالإضافة إلى الظهير الأيمن جواو كانسيلو.

وفي ذات الصدد، انتشرت حالة من الغضب وسط عشاق النادي الكتالوني، بعد أنباء ميسي، الأمر الذي دشن خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج وداعا ميسي، حيث انهالت التعليقات بالحزن علي غياب ميسي عن فريق برشلونة بعد مشوار دام لمدة عقدين منذ عام 2000، قدم خلالهم مئات من الأهداف والبطولات والإنجازات مع الفريق الكتالوني.