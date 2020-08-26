الزمالك يختتم مرانه للقاء المقاولون بالدوري غدًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه ظهر اليوم الأربعاء بأحد ملاعب مصر الجديدة استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقرر غدًا على ملعب السلام فى الجولة الـ٢٢ لبطولة الدورى الممتاز.

طلب الجهاز الفنى من اللاعبين ضرورة إغلاق ملف مباراة الفريق الماضية أمام الأهلى التى انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، من أجل التركيز فيما هو قادم ومواصلة تحقيق الانتصارات فى مواجهة الذئاب

من أجل الاستمرار فى جمع النقاط لضمان المركز الثانى فى المسابقة.

كان المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أكد أمس الثلاثاء صدور قرار من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح، بعدم إذاعة المباراة.