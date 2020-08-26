بقرار أنشيلوتي.. إيفرتون يقترب من ضم نجم ريال مدريد

بدأ نادي إيفرتون مفاوضاته مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن النادي الإنجليزي يعمل علي ضم اللاعب الذي ينتهي عقده في الصيف القادم، ويطمح مسئولي نادي إيفرتون للتعاقد معاللاعب بصفة نهائية، بالرغم من وجود إحتمالية ضمه على سبيل الإعارة ايضاً.
يُذكر أن نادي جالاتا سراي التركي يرغب ايضاً في الظفر بخدمات اللاعب، إلا أن المدرب الإيطالي يثق بأن العلاقة الطيبة بينه وبين اللاعب قد تحسمالأمر لصالح إيفرتون، حيث جاء خاميس رودريجيز إلي الريال وقت تولي المدرب الإيطالي مهمة تدريب الفريق الملكي ثم عند انتقال إنشيلوتي لتدريب عملاق المانيا بايرن ميونيخ طلب التعاقد مع جيمس وذلك ما حدث بالفعل على سبيل الإعارة.
وشارك صاحب الـ29 عاماً هذا الموسم في 14 مباراة فقط في كل المسابقات مع نادي ريـال مدريد سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.
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