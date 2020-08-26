لجنة فنية من وزارة الرياضة لاكتشاف الموهوبين من شمال سيناء

توجهت اليوم " الأربعاء " لجنة فنيةمتخصصة في عدد من الألعاب الرياضية إلى محافظة شمال سيناء والعريش لانتقاء عناصر جديده من الموهوبين رياضياً تمهيداً لضمهم إلى المشروع القومي للموهوبين تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وذلك لتجديد دماء المشروع في شمال سيناء حيث أن عدد اللاعبين المنضمين للمشروع حتى الآن 30 لاعباً في لعبات كرة القدم وتنس الطاولة والملاكمة.

وضمت اللجنة الفنية المعنيين بالوزارة إضافة إلى المشرفين الفنيين لمشروع لألعاب القوى وتنس الطاولة و للملاكمة .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه بتشكيل لجان فنية تجوب المحافظات لاكتشاف عناصر جديده من الموهوبين رياضياً وضمهم للمشروع مع مراعاة حسن الانتقاء وتقييم مستمر للاعبين التابعين للمشروع .

و عقد الوزير اجتماعا باللجنة العليا لإدارة واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، من أجل وضع خطة العمل في المرحلة القادمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير الخطة الموضوعة حالياً من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب واكتشافهم في مختلف المجالات وبجميع

محافظات مصر.تناول اللقاء الجهود التي قامت بها اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات من أجل اكتشاف ورعاية الموهوبين، والعمل علي توفير بيئة إبداعية محفزة لاكتشاف الموهوبين والتي تتم بمنهجية علمية تعتمد علي الجودة وغايتها التميز والريادة للارتقاء بمصر اقليميا ودوليا في جميع المجالات .وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسعي جاهدة لاستغلال البنية التحتية لديها لاكتشاف الموهوبين رياضياً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى التي تساهم في اكتشاف الموهوبين والعمل علي رعايتهم رياضياً، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لتطوير مهاراتهم وابداعاتهم.