وزير الشباب والرياضة يلتقي رؤساء الإتحادات الطلابية عبر الفيديو كونفرانس

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنواب ورؤساء الاتحادات الطلابية علي مستوي (٢٨) جامعة حكومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاستماع لمقترحاتهم وارائهم ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يعقدها الوزير بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمام كبيراً بمرحلة بالشباب وخاصةً المرحلة الجامعية، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لاعداد الشباب وتأهيليهم، من
ناقش"صبحي" خلال اللقاء أهم الطرق التي تساعد على وصول انشطه الوزارة إلي كافه الطلاب داخل الحرم الجامعي، وسبل تسهيل اشتراكهم بتلك الأنشطة، وكذا كيفيه الاستفاده من شباب الاتحادات الطلابية بعد التخرج، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت لكل الشباب،. وأضاف أن تلك اللقاءات مستمرة وبشكل يومي مع العديد من الطوائف الكيانات الشبابية، بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة لتلبية تطلعات ومتطلبات الشباب، مطالباً بضرورة عقد مجموعة من ورش العمل مع شباب الاتحادات كلا علي حده لمناقشته كافه المقترحات بطريقة موسعة وبشكل أكبر.
تجدر الإشارة إلي أن الاجتماع ضم أكثر من (٥٤)ممثل من الاتحادات الطلابية.. تمثل في رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الطلابية لكل جامعة.
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