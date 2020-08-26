أحمد الصياد يحقق رقم جديد فى مبادرة تحدى خطواتنا معا دعما للاولمبياد الخاص

يتصدر المصرى احمد الصياد السباق ب314222 25 مليون خطوة تحققت حتى الآن فى مبادرة تحدى خطواتنا معا دعما للاولمبياد الخاص ، من أجل الوصول الى 52 مليون خطوة 25 مليون خطوة تحققت حتى الان لدعم حركة الاولمبياد الخاص من خلال المبادرة التى اطلقها الاولمبياد الخاص الاماراتى برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعى وزيرة الشباب رئيس مجلس الامناء والرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب وبرعاية مجموعه بن عزيز .

ومن اجل 52 مليون خطوة دعما لحركة الأولمبياد الخاص والتى تكتمل شهر سبتمبر القادم عامها ال52 حيث انطلقت لأول مرة عام 1968 من خلال الالعاب العالمية الاولى والتى شارك فيها الف لاعبه ولاعبه تنافسوا فى ثلاث رياضات ، وكانت اخر العاب عالمية اقيمت بابوظبى شهدت مشاركة 7500 لاعب ولاعبه من 192 شاركوا فى 62 رياضة أولمبية .

وشهد اليوم السابع من ايام التحدى تقدم المصرى أحمد الصياد بتحقيقة 314222 خطوة والذى يشارك فى المرحلة السنية (50-59) سنة يتبعه المتسابق الهندى والذى حقق298097 خطوة، ثم الامريكى فى نفس المرحلة العمرية والذى حقق 285484 خطوة يليهم اماراتى فى المرحلى العمرية (40-49) سنه والذى حقق 225725 خطوة ، ومنذ اطلاق المبادرة فجر يوم 19 اغسطس وقد بادر المتنافسون من جميع ابناء الامارات والمفيمين على ارضها الى تسجيل خطواتهم ، حيث بدا عداد الخطوات يتصاعد بخطوات اماراتية ومصرية وسعودية وهندية وفليسطينية وبحرينية ولبنانية وعمانية ، وامريكية وانجليزية وجنوب افريقيه ، جنسيات كثيرة حرص ابناءها على المشاركة ، الامر الذى اسعد القائمبنعلى المبادرة مع كل مليون جديد

يتحقق الى التعبير عن فرحتهم وسعادتهم .كانت شما المزروعى قد شاركت الطفلة شما ابنه الخمس سنوات وأصغر مشاركة فى التحدى السير وححقا معا مجموعه من الخطوات لتسجل الطفلة شما اسمها كأصغر متسابقة شاركت فى تحدى خطواتنا معا . كما توالى الداعمون للمبادرة حيث قامت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بتوجيه كلمه تحية وتقدير للمبادرة الانسانية الرائعه التى اطلقها الاولمبياد الخاص الاماراتى وتسابق على المشاركة بها مختلف ابناء الشعب الاماراتى والمفيمين بها ، ووجت دعوة للاسراع بالمشاركة وزيارة منصتها من اجل تحقيق الهدف السامى والوصول الى 52 مليون خطوة .كما قام الاتحاد العربى للريشة الطائرة بدعم تلك المبادرة وحث لاعبو الريشه الطائرة من مختلف الدول العربية على المشاركة وتسجيل خطواتهم فى هذا العمل الانسانى النبيل ،كما جاءت مشاركة أعضاء مجالس الشباب التابعين للمؤسسة الاتحادية للشباب كجزء مهم من دعم تحدي خطواتنا معا مع ليخطوا مع مختلف الفئات نحو الدمج المجتمعي.ووصف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأن وصول عدد الخطوات فى مبادرة تحدى (خطواتنا معا )والذي أطلقه الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء لأمر مفرح ومثير ويدخل السعادة والفرح الى القلب ، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك المكانه الرفيعه التى يحتلها الأولمبياد الخاص فى دولة الامارات العربية المتحدة ، ويكفى ان نعلم أنها تعد أكثر دول المنطقة استضافة لاحداث للاولمبياد الخاص سواء اقليمية او عالمية فلقد استضافت دبى 2006 الالعاب الاقليمية الخامسة .واستضافت أبوظبي 2008 الالعاب الإقليمية السادسة ، استضافت أبوظبي عام 2018 الالعاب الاقليمية التاسعة ، استضافت أبوظبي عام 2019 الالعاب العالمية والتى تعد حتى الان الاكبر و الاضخم فى تاريخ الأولمبياد الخاص من انطلاق اول العاب عالمية عام 1968 .ويضيف الرئيس الاقليمى بأنه يعتقد بأن هذا التاريخ الطويل قد ساهم وبشكل كبير فى حرص كل من يعيش على أرض الإمارات سواء مواطنين او مقيمين من مختلف الجنسيات على المشاركة فى تلك المبادرة ، اضافة الى الهيئات والشركات ، وانه سعد كثيرا عندما شاهد فيديو مشاركة شما المزروعي بالمشاركة فى تلك المبادرة مع اصغر مشاركة ابنه الخمس سنوات ، وهى بالفعل أمر مفرح ، وعبر عن تفاؤله بتحقيق رقم 52 خطوة مع انتهاء ايام التحدي العشر . وكان طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي قد حرص على تحية المشاركين فى التحدي من مختلف الجنسيات والذين حرصوا منذ انطلاق التحدي على زيادة خطواتهم ، والتى شهد عددها منافسة قوية وتحريك فى المراكز بين فئاتها الخمس تحت 23 سنة من 24 الى 39 سنه ، ومن 40 الى 49 سنة ، ومن 50 الى 59 سنة و فوق ال60 سنه ، وقد اسعدتنا كثيرا ان كل تلك الفئات العمرية تشهد فيما بين المشاركين فيها منافسات قوية ، وهناك من واصل حفاظه على تقدمه بما حققه من خطوات وهنالك من زاد من خطوات ، وننتظر نهاية السباق لتحق رقمنا المنشود 52 مليون خطوة والإعلان على الأسماء الفائزة فى كل نوع من انواع السابقات ، والقيام بتوزيع الجوائز على 10 أندية من مراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات عبارة عن معدات تدريب رياضية بالإضافة إلى توزيع 100 حقيبة تدريب منزلي للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.