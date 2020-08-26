أحمد السيد يعود للصدارة فى مبادرة «تحدى خطواتنا معا» لدعم الاولمبياد الخاص

تمكن المصرى احمد السيد من العودة للصدرة فى بداية اليوم السابع من ايام مبادرة تحدى (خطواتنا معا) لدعم حركة الاولمبياد الخاص الدولى والوصول إلى 52 مليون خطوة ، وهو رقم يوازى عدد السنوات التى مرت من عمر حركة الاولمبياد الخاص التى انطلقت عام 1968 ، ويرعى التحدى مجموعة بن عزيز ، ومبادرى تحدى خطواتنا معا كان أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن

عبد الوهاب وتستمر حتى يوم 29 أغسطس .ونجح احمد السيد والذى يشارك فى المرحلة العمرية ( 50-59) أن يقفز من 132089 خطوه كان يقف عليها بالامس ليصل اليوم الى 256843 خطوة، وهو أكبر رقم يصل اليه مشاركة ويلاحقه هندى محققا 247084 خطوة . وكان عداد اخطوات قد وصل فى بدلية اليوم السابع الى 17 مليون خطوة مع بداية يومها السابع ومنذ إطلاقها فجر 19 أغسطس من أجل الوصول الى الهدف السامى الذى انطلقت من أجله تلك المبادرة ، ومن المتوقع ان تشهد الايام المتبقبة من عمر التحدى الى ارتفاعا ملحوظا فى عدد الخطوات ، حيث حقق اليوم الاول مليوني خطوة واختتم اليوم الثانى بتحقيق 5 مليون خطوة.وها هو اليوم الثالث يقترب من تحقيق 8 ملايين خطوة ، والرابع 10 مليون خطوة والخامس 12 مليون خطوة والسادس 14 مليون خطوة ، الى ان وصلنا الى بداية اليوم السابع الى 17 مليون خطوة الامر الذى شجع عدد كبير من المشاركين الذين سجلوا أسمائهم فى المشاركة الى تسجيل المزيد من الخطوات لتحقيق الرقم المنشود .