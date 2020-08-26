رياضة | مانشستر سيتي يتعثر في أهم صفقاته

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتعثر في أهم صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقدت صفقة انتقال اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي الي صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية وايطالية اليوم أنه وكيل اعمال كوليبالي هو من يجري المفاوضات بين السيتي ونابولي بسبب سوء العلاقة بين الناديين جيث لايوجد اتفاق حتى الان حول هذه الصفقة.

وأضافت التقارير أن اخر محادثات أُجريت الليلة حول إمكانية إدخال المدافع الشاب إيريك جارسيا لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي في الصفقة لكن نادي نابولي الإيطالي يريد أموال فقط دون حدوث أي صفقة تبادلية.