رياضة | ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ27

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ27 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجولة 27 من الدوري السعودي، العديد من المباريات الهامة، والتي شهدت فوز الهلال على الفيصلي، والنصر على العدالة، والوحدة على التعاون، فيما تغلب ضمك على الأهلي في مفاجأة كبيرة.

في أولى المبارايات، فاز الهلال على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد، سجلهما بافيتيمبي جوميز وعمر خريبين.

وتغلب ضمك على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل لضمك إيميليو زيلايا (هدفين) بينما سجل عمر السومة للأهلي.

وبنفس النتيجة، تغلب الوحدة على التعاون، سجل للوحدة لويزينيهو ويوسف نياكاتي، بينما سجل للتعاون سيدريك أميسي.

وفي ختام مباريات اليوم، سحق النصر ضيفه العدالية بسداسية مقابل هدف، سجل للنصر عبد الرازق حمدالله (هدفين) وجوليانو (هدفين) وأحمد موسى وعبد العزيز الدوسري، فيما سجل للعدالة كارلوس أندريا، ليصبح ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 27 كالتالي.

1- الهلال 63 نقطة.

2- النصر 57 نقطة.

3- الأهلي 46 نقطة.

4- الوحدة 46 نقطة.

5- الفيصلي 42 نقطة.

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6- الرائد 42 نقطة.

7- الإتفاق 39 نقطة.

8- الشباب 39 نقطة.

9- أبها 34 نقطة.

10- التعاون 32 نقطة.

11- الإتحاد 30 نقطة.

12- الفتح 29 نقطة.

13- الفيحاء 29 نقطة.

14- ضمك 28 نقطة.

15- الحزم 27 نقطة.

16- العدالة 20 نقطة.