رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لمواجهة الجونة مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي :-

1-الأهلي 56 نقطة.

2-بيراميدز 42 نقطة.

3-الزمالك 42 نقطة.

4-المقاولون العرب 37 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 30 نقطة.

6-إنبي 30 نقطة.

7-سموحة 27 نقطة.

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8-الاسماعيلي 24 نقطة.

9-الانتاج الحربي 24 نقطة.

10-حرس الحدود 23 نقطة.

11-مصر المقاصة 23 نقطة.

12-أسوان 23 نقطة

13-طلائع الجيش 21 نقطة.

14-الجونة 21 نقطة.

15-المصري 20 نقطة.

16-وادي دجلة 20 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 16 نقطة.