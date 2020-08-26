رياضة | ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير حسب الصحفي "مارسيلو بليتشر"، والذي أعلن رحيل ميسي منذ أيام، بأن ليونيل يشعر بحزن شديد ويعتبر هذا القرار "يعذب قلبه"ولكنه يعترف أن حقبته في البارسا انتهت، ويرغب باللعب مع بيب جوارديولا في السيتي.

وأوضح هذا الصحفي، أن ميسي قرر اللعب في مانشستر سيتي خلال الموسم الجديد، وقد تواصل مع بيب جوارديولا في الأيام الماضية بالفعل.

يذكر أن مارسيلو بليتشر هو أول من أعلن عن رحيل نيمار دا سيلفا من برشلونة في صيف 2017، وأيضاً أول من كشف عن رحيل ميسي من برشلونة.