الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ميسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يقترب من الانضمام إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ليونيل ميسي قائد فريق الإسباني من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

وأشارت تقارير حسب الصحفي "مارسيلو بليتشر"، والذي أعلن رحيل ميسي منذ أيام، بأن ليونيل يشعر بحزن شديد ويعتبر هذا القرار "يعذب قلبه"ولكنه يعترف أن حقبته في البارسا انتهت، ويرغب باللعب مع بيب جوارديولا في السيتي.

وأوضح هذا الصحفي، أن ميسي قرر اللعب في مانشستر سيتي خلال الموسم الجديد، وقد تواصل مع بيب جوارديولا في الأيام الماضية بالفعل.  

يذكر أن مارسيلو بليتشر هو أول من أعلن عن رحيل دا سيلفا من برشلونة في صيف 2017، وأيضاً أول من كشف عن رحيل ميسي من برشلونة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا