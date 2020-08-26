رياضة | مختار بلخيثر يوقع لنادي شباب بلوزداد لمدة 3سنوات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مختار بلخيثر يوقع لنادي شباب بلوزداد لمدة 3سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المدافع الدولي مختار بلخيثر وقع عقدا مع الفريق مدته ثلاث سنوات.

وأصبح بلخيثر، لاعب الإفريقي التونسي، ثاني لاعب يضمه شباب بلوزداد منذ فتح فترة الانتقالات الصيفية في الخامس من أغسطس الجاري، بعد لاعب خط الوسط زكريا دراوي، العائد إلى الفريق بعد موسم واحد قضّاه في نادي وفاق سطيف.

من جهة أخرى، أكد عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين، أن شباب بلوزداد سيستلم درع الدوري غدا الأربعاء، حيث ستقام المراسم بمقر النادي