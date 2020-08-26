رياضة | ميسي يدرس العرض المفضل للرحيل نهائيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يدرس العرض المفضل للرحيل نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت الصحف الأسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي يدرس عرض نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و‏قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان ميسي يدرس عرض مان سيتي، حيث تواصل مع بيب جوارديولا بالفعل هذا الأسبوع حول إمكانية انضمامه للفريق الإنجليزي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن مان سيتي على إستعداد لإنفاق مبلغ ضخم في صفقة ربما تشمل إنتقال المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس إلى صفوف نادي برشلونة الاسباني.

يذكر أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته فى عدم اللعب مرة أخري فى صفوف النادي الكتالوني.