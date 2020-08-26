رياضة | كارتيرون يضع لاعب مفاجئا لتعويض غياب عبد الشافي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضع لاعب مفاجئا لتعويض غياب عبد الشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الدفع بإسلام جابر جناح الفريق في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب محمد عبد الشافي.

وكان محمد عبد الشافي ظهير أيسر نادي الزمالك، قد تعرض لإصابة في لقاء القمة بكسر في عظمة الترقوة وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع مقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن كارتيرون يفكر في الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر حال غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر الثاني بالفريق، سواء للإيقاف أو الإصابة.

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وخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزه للمشاركة ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري، بعدما غاب عن لقاء القمة يوم السبت الماضي بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أيضًا أن يدفع كارتيرون باللاعب حاتم محمد "سكر"، في المباريات المقبلة بعدما ظهر بصورة جيدة ضد إف سي مصر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 نقطة.