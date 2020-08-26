رياضة | 4 أسباب جعلت ميسي يفضل الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 أسباب جعلت ميسي يفضل الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبته فى عدم اللعب مرة أخري فى صفوف النادي الكتالوني والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويوجد فى عقد ميسي الذي سينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021 مبلغ قدره 700 مليون يورو حال رغبته الرحيل عن صفوف نادي برشلونة هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أنه يوجد أربعة أسباب دفعة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي لاتخاذ هذا القرار الصعب وهم انه لا يثق بمجلس الإدارة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو و لا يرى هذا المجلس مؤهل لعكس الموقف.

وأنه لا يرى ان هذا المجلس قادر على انشاء فريق تنافسي خلال هذا الموسم بالإضافة إلي أن ميسي مستاء من معاملة هذا المجلس لزملائه، منهم لويس سواريز الذي أصبح خارج حسابات المدرب كومان فى الموسم الجديد.