رياضة | التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي بيراميدز للإعلان رسميا عن التعاقد مع الجناح الدولي رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأنهى صبحي مشوار الإعارة مع النادي الأهلي، والذي امتد لنحو موسم ونصف، قبل أن يفضل العودة مرة أخرى للفريق.

وأعلن صبحي للنادي الأهلي رغبته في اللعب لصفوف فريق بيراميدز بدءاً من الموسم المقبل، الذي تحرك على الفور، وأنهى كافة التفاصيل مع اللاعب والنادي.

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وتؤكد التقارير، أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز، لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وبحسب مصادر مقربة من نادي بيراميدز، فإن الصفقة صبحي سيتقاضى مبلغ 100 مليون جنيه مصري خلال مواسمه الثلاث.

وأضاف المصدر، أن اللاعب تقاضى مبلغ 50 مليون جنيه كمقدم للعقد، وهي نصف إجمالي المبلغ الذي سيتقاضاه مع بيراميدز.

كما تم إدراج بنداً جزائياً في عقد اللاعب، يسمح له بترك الفريق والاحتراف في أوروبا، إذا قام بتسديد مبلغ 50 مليون جنيه.