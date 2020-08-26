رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الجونة.

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

في خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا.

في خط الهجوم : أليو بادجي.