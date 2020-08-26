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الامارات | بالفيديو.. رونالدينيو يعود إلى بلده ويصل ريو دي جانيرو بعد أشهر من السجن في باراغواي

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات فيديو على عدد كبير من وسائل الإعلام البرازيلية أمس، وصول أحد أساطير الكرة البرازيلية رونالدينيو إلى ريو دي جانيرو على متن طائرة خاصة من نوع "سيسنا سى 750".

وعانى رونالدينيو من السجن لأكثر من خمسة أشهر في أحد سجون العاصمة الباراغويانية أسينسيون، بسبب تورطه وشقيقه في استخدام جواز سفر مزر للدخول إلى باراغواي. وطلب من رونالدينيو دفع غرامة 90 ألف دولار، بجانب إبلاغ القاضي في باراغواي في حال قرر تغيير محل سكنه في البرازيل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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