الامارات | بالفيديو.. رونالدينيو يعود إلى بلده ويصل ريو دي جانيرو بعد أشهر من السجن في باراغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رونالدينيو يعود إلى بلده ويصل ريو دي جانيرو بعد أشهر من السجن في باراغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات فيديو على عدد كبير من وسائل الإعلام البرازيلية أمس، وصول أحد أساطير الكرة البرازيلية رونالدينيو إلى ريو دي جانيرو على متن طائرة خاصة من نوع "سيسنا سى 750".

وعانى رونالدينيو من السجن لأكثر من خمسة أشهر في أحد سجون العاصمة الباراغويانية أسينسيون، بسبب تورطه وشقيقه في استخدام جواز سفر مزر للدخول إلى باراغواي. وطلب من رونالدينيو دفع غرامة 90 ألف دولار، بجانب إبلاغ القاضي في باراغواي في حال قرر تغيير محل سكنه في البرازيل.

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