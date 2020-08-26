شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إلى مدينة الإسكندرية منذ قليل، استعدادًا لمواجهة نظيره طنطا، المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفنى قد أعلن قائمة لاعبيه التي ستغادر للإسكندرية والتى شهدت عودة باهر المحمدى وهمام طارق، بعد فترة طويلة من الغياب.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي بالإسكندرية مساء اليوم.

يذكر أن الفريق كان متواجدًا بالإسكندرية منذ أيام للقاء حرس الحدود بالجولة الماضية والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.