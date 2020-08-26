شكرا لقرائتكم خبر عن «موراي»: أريد رؤية ميسي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أندي موراي، لاعب التنس الأسكتلندي، عن رحيل ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، إن الأسطورة الأرجنتينية يعتبر أفضل لاعب على الإطلاق شاهده.

وأضاف مواري في تصريحات استعداداً لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس: «أريد رؤية ميسي في الدوري الإنجليزي، لأكون صادقاً، أريد أن يظهر ميسي أنه قادر على اللعب هناك».

وأردف «موراي»: «يسأل الكثير من الناس دائماً ما إذا كان بإمكانك إحضار ميسي ليوم بارد وعاصف وممطر في مدينة ستوك، واللعب في هذه الأجواء، إنني أقول بالطبع يمكنه ذلك، وبالتالي أرغب في رؤيته في الملاعب الإنجليزية».

وأكد لاعب التنس الأسكتلندي، أنه شاهد ميسي بشكل مباشر وهو يلعب كرة القدم عندما كان صغيراً، وبالنسبة له فإن قائد البارسا هو أفضل لاعب شاهده على الإطلاق داخل ملاعب كرة القدم.