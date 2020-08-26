شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدي» و«همام» في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره طنطا، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بمسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهدت القائمة انضمام باهر المحمدي وهمام طارق، للمرة الأولى منذ استئناف النشاط مع استبعاد وجيه عبدالحكيم وفخر الدين بن يوسف ومحمود «دونجا» لأسباب مختلفة.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى.

الدفاع: باهر المحمدي – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمود البدري.

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – أحمد مدبولي – عبدالرحمن مجدي – همام طارق – محمد مخلوف – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد بيومي – محمد حمدي زكي – محمد الشامي.

Advertisements

الهجوم: حازم مرسي – بنسون شيلونجو.