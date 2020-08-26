شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدي» و«همام» في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره طنطا، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بمسابقة الدوري الممتاز.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهدت القائمة انضمام باهر المحمدي وهمام طارق، للمرة الأولى منذ استئناف النشاط مع استبعاد وجيه عبدالحكيم وفخر الدين بن يوسف ومحمود «دونجا» لأسباب مختلفة.
وجاءت القائمة كاملة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى.
الدفاع: باهر المحمدي – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمود البدري.
الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – أحمد مدبولي – عبدالرحمن مجدي – همام طارق – محمد مخلوف – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد بيومي – محمد حمدي زكي – محمد الشامي.
الهجوم: حازم مرسي – بنسون شيلونجو.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر «المحمدي» و«همام» في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.