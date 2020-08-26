شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يشكون الإجهاد العضلي قبل مواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للجهاز الفني للفريق، من شعورهم بالإجهاد العضلي، بسبب تلاحم المباريات.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طنطا يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحدد الجهاز الفني، برنامجا استشفائيا ليؤديه اللاعبون خلال معسكرهم بالإسكندرية، لتفادي تعرض أي منهم لإصابة تبعده عن المباراة المقبلة.

ويتضمن البرنامج خضوع اللاعبين لجلسات مساج، بالإضافة إلى نزولهم في أحواض الثلج لفك العضلات.